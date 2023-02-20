Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. FOX ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma bugün var mı, yok mu? Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremlerin ardından dizilere kısa bir ara verilmiştir. FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Yasak Elma bugün var mı, yok mu? Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA SON BÖLÜM NE OLDU?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep'tir. Kumru'ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru'dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia'ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz.

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?

FOX'un yeni dizisi Yasak Elma, Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. FOX'da bugün Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlanacaktır.