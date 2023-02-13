Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. FOX Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Yasak Elma ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. FOX Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Fox Tv'nin yayın akışında Yasak Elma dizisini göremeyen kullanıcılar, Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Yasak Elma bugün var mı? Yasak Elma ne zaman başlayacak? Yasak Elma yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

YASAK ELMA BUGÜN VAR MI?

Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. Fox Tv'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.