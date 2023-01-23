FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma bu akşam var mı yok mu ne zaman saat kaçta merak ediliyor. Peki Yasak Elma bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu?

Yasak Elma bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? FOX TV'nin sevilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma bu akşam var mı yok mu ne zaman saat kaçta merak ediliyor. Peki Yasak Elma bugün var mı, ne zaman, saat kaçta? Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma dizisi bugün yeni bölümü saat 20.00'da FOX TV ekranlarında yayınlanacak.

23 OCAK FOX TV YAYIN AKIŞI: