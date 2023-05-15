Yasak Elma bu akşam yeni bölüm var mı, yok mu, neden yok? 15 Mayıs Pazartesi 2023 Yasak Elma bugün yok mu, niye yok, final mi yaptı?
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Fox TV'nin sevilen dizisi Yasak Elma bugün yeni bölümü ile yayın akışında gözükmedi. Bunun akabinde izleyiciler dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağını merak etti. Peki, Yasak Elma bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok? 15 Mayıs Pazartesi 2023 Yasak Elma bugün yok mu, niye yok, final mi yaptı? İşte detaylar...
Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma bu akşam yeni bölüm yok mu, neden yok? 15 Mayıs Pazartesi 2023 Yasak Elma bugün yok mu, niye yok, final mi yaptı?
Yasak Elma normalde her hafta Pazartesi günleri ekrana geliyordu. Fakat bugün 15 Mayıs 2023 Fox TV yayın akışında Yasak Elma tekrar bölümüyle ekrana geleceği yazıyor. Yani dizinin yeni bölümü 22 Mayıs Pazartesi günü yayınlanacak. Bugün tekrar bölümü var.
Twitter'dan yapılan paylaşım şöyle:
"#EnYıl'ın başına neler geldi neler! #YasakElma tekrar bölümüyle bu akşam 20.00'de FOX'ta."
Buna göre dizi haftaya yeni bölümüyle ekranlara gelecek.
Dizinin yeni bölümü 22 Mayıs Pazartesi yayınlanacak. Bugün yani 15 Mayıs'ta ise tekrar bölümü ekranlarda olacaktır.
Julia'nin Yıldız'a saldırısı Handan'ın onu kurtarmasıyla son bulur. Yıldız, yaşadıklarını unutabilmek Ender, Emir ve Caner'letatile çıkar ancak gittikleri tatilde de olaylar peşlerini bırakmaz.
Talat Bulut : Halit Argun
Şevval Sam : Ender Çelebi
Eda Ece : Yıldız Yılmaz
Sevda Erginci : Zeynep Yılmaz
Onur Tuna : Alihan Taşdemir
Şafak Pekdemir : Zehra Argun
Nesrin Cavadzade : Şahika Ekinci
Barış Kılıç : Kaya Ekinci
Tuvana Türkay : Ayşe/Leyla Çelebi
Gökhan Alkan : Kerim İncesu
Erdal Özyağcılar : Hasan Ali Kuyucu
Berk Oktay : Çağatay Kuyucu
Biran Damla Yılmaz : Kumru Yıldırım
Murat Aygen : Doğan Yıldırım
Nehir Erdoğan : Julia Moran