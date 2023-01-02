Fox TV'nin sevilen dizileri arasında gelen Yasak Elma bugün yeni bölümü ile yayın akışında yer almadı. Bunun ardından vatandaşlar, Yasak Elma bu akşam var mı, yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Yasak Elma yeni bölümü neden yok? merak etti. Peki, Yasak Elma bugün olmayacak mı? Yasak Elma yeni bölümü ne zaman, haftaya mı? İşte detaylar...

Yasak Elma yeni bölüm yok mu, neden yok? 2 Ocak 2023 Yasak Elma yeni bölüm bu akşam var mı, yok mu? Yasak Elma yeni bölüm bu hafta yok mu?

Yasak Elma, Medyapım imzalı, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Peki, Yasak Elma yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma dizisi bugün yok mu, neden yok? Bugün Yasak Elma dizisi yayınlanmayacak mı? İşte ayrıntılar...

YASAK ELMA BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Yasak Elma dizisinin yeni bölümü bugün olmayacak. Dizinin yılbaşı haftası nedeniyle 1 hafta ara verdiği düşünülüyor. 2 Ocak 2023 yayın akışında Yasak Elma'nın eski bölümü var. Yasak Elma yeni bölümü ile 9 Ocak 2023 Pazartesi günü ekranlara gelecek.

2 OCAK 2023 FOX TV YAYIN AKIŞI

19:00 - Ana Haber

20:00 - Yasak Elma (Eski Bölüm)

23:00 - Hayatımın Şansı

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Yasak Elma'nın yeni bölümü 9 Ocak 2023'te ekranlara gelecek.

Twitter paylaşımı şöyle:

"#EnYıl güçlerini yeniden birleştiriyor mu? #YasakElma yeni bölümüyle 9 Ocak Pazartesi FOX'ta."

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.