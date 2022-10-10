Yasak Elma Altay kimdir? Kenan Acar kimdir? Kenan Acar kaç yaşında, nereli? Kenan Acar hayatı ve biyografisi!
Gündem Haberleri
Kenan Acar, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Murat karakteri ile yaşamış; daha sonra Cesur Yürek ve Gamsız Hayat ve Meryem dizilerinde rol almıştır. Peki, Yasak Elma Altay kimdir? Kenan Acar kimdir? Kenan Acar kaç yaşında, nereli? Kenan Acar hayatı ve biyografisi nedir?
Kenan Acar, 6 Mart 1990 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Peki, Yasak Elma Altay kimdir? Kenan Acar kimdir? Kenan Acar kaç yaşında, nereli? Kenan Acar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
KENAN ACAR KİMDİR?
Kenan Acar, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Murat karakteri ile yaşamış; daha sonra Cesur Yürek ve Gamsız Hayat ve Meryem dizilerinde rol almıştır.
Star TV ekranlarında yayınlanan Çocuk dizisinde Mehmet karakterine hayat veren Kenan Acar, 1.91 metre boyunda, 81 kilo ve Balık burcudur.
Kenan Acar'ın Yer Aldığı Diziler
2022 – Yasak Elma (Altay)
2022 – İlginç Bazı Olaylar (Deniz)
2021 – Elbet Bir Gün (Murat Güven)
2019-2020 – Çocuk (Murat Karasu)
2018 – Elimi Bırakma (Kadir)
2017-2018 – Meryem (Güçlü)
2016-2017 – Cesur Yürek (Ali Ekber)
2015 – Gamsız Hayat (Arda)
2014 – Medcezir (Murat)