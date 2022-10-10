Yasak Elma Altay kimdir? Kenan Acar kimdir? Kenan Acar kaç yaşında, nereli? Kenan Acar hayatı ve biyografisi!

Kenan Acar, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yılında rol aldığı Medcezir dizisinde canlandırdığı Murat karakteri ile yaşamış; daha sonra Cesur Yürek ve Gamsız Hayat ve Meryem dizilerinde rol almıştır. Peki, Yasak Elma Altay kimdir? Kenan Acar kimdir? Kenan Acar kaç yaşında, nereli? Kenan Acar hayatı ve biyografisi nedir?