Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma bugün 177. bölümü ile Fox TV'de oldu. Dizinin bitiminin ardından 178. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma 178. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YASAK ELMA 178. BÖLLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma bu sezon final yaptı. Yeni bölüm fragmanı hakkında henüz açıklama yapılmadı