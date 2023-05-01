Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma bugün 174. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 175. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma 175. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YASAK ELMA 175. BÖLLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 174. bölümünün ardından 175. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender'in Yıldız için hazırladığı bekarlığa veda partisi umdukları gibi geçmez. Uyandıklarında Yıldız, Asuman, Ender ve Zeynep hiçbir şey hatırlamıyorlardır ve Handan kayıptır. Doğan'a belli etmeden ne olduğunu çözmek ve Handan'ı bulmak için çok az zamanları vardır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Handan, Kumru ve Caner'in düğünü için hazırlıklara başlarken, aralarında bir yarış başlar. Yıldız ve Doğan tam mutlu olacaklerken hapisten kaçan Julia'nın planı Yıldız'dan tamamen kurtulmaktır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz