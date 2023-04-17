Yasak Elma 173. bölüm fragmanı (VİDEO) Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölümde ne olacak?

Yasak Elma 173. bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni bölümleriyle adından söz ettiren Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Yasak Elma 173. bölüm fragmanı! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜM NE OLDU?

Selim, Kumru hakkındaki gerçeği öğrenmiş ve yıkılmış, en büyük destekçisi Zeynep'tir. Kumru'ya itirafta bulunması için fırsat tanır ama Kumru cesaret edemez. Selim gözünü karartarak Kumru'dan intikam almak için plan yapar. Yıldız ve Ender, Julia'ya karşı birleşmek için kolları sıvarlar ama geçmiş hesaplaşmaları peşlerini bırakmaz. Hasan Ali'nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali'nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

YASAK ELMA 173.BÖLÜM FRAGMANI!

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Yasak Elma 173.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.