Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Gündem Haberleri

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma bugün 170. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 171. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yasak Elma'da yaprak dökümü! 3 isim birden kadrodan ayrılıyorYasak Elma'da yaprak dökümü! 3 isim birden kadrodan ayrılıyor
Oyuncular Sendikası... KIZILCIK ŞERBETİ AÇIKLAMASI!Oyuncular Sendikası... KIZILCIK ŞERBETİ AÇIKLAMASI!
Aile 5. Bölüm Ön İzlemeAile 5. Bölüm Ön İzleme

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

Yasak Elma 170. bölümünün ardından 171. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.

Yıldız sonunda kararını verir ve Doğan'la barışır. Artık evlilik hazırlıkları başlayacaktır. Bunu duyan Julia, Doğan'ı Yıldız'a karşı doldurmak için harekete geçer. Ender, Julia'nın ona verdiği sözü tutmaması üzerine Julia'dan intikam almak için kolları sıvar.

Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yıldız ve Doğan evlilik hazırlıklarına başlarlar, ancak bu seferde Yıldız'ın aklına takılan sorular vardır ve Doğan'ı denemeye karar verir. Handan, Julia'nın elinden kurtulurken ona şartlarını söyler. Kumru'nun hamileliğini ve bebeğin babasını açıklaması herkeste şok etkisi yaratır.

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Yasak Elma Fox Tv Dizi Dizi Gündem Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title