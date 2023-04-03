Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma bugün 170. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 171. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YASAK ELMA 171. BÖLLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 170. bölümünün ardından 171. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız sonunda kararını verir ve Doğan'la barışır. Artık evlilik hazırlıkları başlayacaktır. Bunu duyan Julia, Doğan'ı Yıldız'a karşı doldurmak için harekete geçer. Ender, Julia'nın ona verdiği sözü tutmaması üzerine Julia'dan intikam almak için kolları sıvar.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız ve Doğan evlilik hazırlıklarına başlarlar, ancak bu seferde Yıldız'ın aklına takılan sorular vardır ve Doğan'ı denemeye karar verir. Handan, Julia'nın elinden kurtulurken ona şartlarını söyler. Kumru'nun hamileliğini ve bebeğin babasını açıklaması herkeste şok etkisi yaratır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz