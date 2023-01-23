Yasak Elma 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma bugün 163. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 164. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...
Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma 164. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?
Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.
Yasak Elma 163. bölümünün ardından 164. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.
Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.
Doğan, Handan'ı uzaklaştırmak için bir plan hazırlarken Yıldız ve Ender de ayrı ayrı Julia'yla uğraşmaya başlarlar. Ne yazık ki Julia sandıklarından daha dişli çıkacaktır.
Ender ve Yıldız, Julia'nın kolay lokma olmadığını anlamışlardır. Handan gördükleri karşında allak bullak olur ve Doğan'la konuşmaya karar verir. Selim Kumru'nun yalanlarından şüphelenmeye başlar, Kumru iyice köşeye sıkışır tatsız bir tesadüf her şeyi değiştirecektir.
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