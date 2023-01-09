Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma bugün 161. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 162. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma 162. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YASAK ELMA 162. BÖLLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 161. bölümünün ardından 162. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender'den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim'le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ender ve Yıldız, Doğan'ın uzatmalı sevgilisi Julia'nın peşine düşerler. Doğan, Selim'in kim olduğunu araştırırken, yıkıcı gerçekle karşılaşır.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz