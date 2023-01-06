Yasak Elma 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma 161 bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yeni bölümün ardından izleyiciler tarafından merak ediliyor. FOX TV'nin beğenilen dizileri arasında yer alan Yasak Elma bugün yeni bölümü ile ekranlara geldi. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Yasak Elma 161 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle araştırılıyor. Yasak Elma dizisi yeni bölümünün akabinde izleyiciler gelecek bölümün fragmanı çıkacak mı araştırıyor. Yeni bölümünün ardından izleyiciler Yasak Elma 161 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma son bölümde neler oldu? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman, saat kaçta çıkacak? İşte detaylar...

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Doğan'la yaptığı konuşma sonrası ondan bir hareket beklerken Doğan, Ender'den boşanmak istediğini söyler. Kumru Selim'le ilişkisine mutlu bir şekilde devam ederken, yaşadığı bir karşılaşma her şeyi alt üst edecektir.