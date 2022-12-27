Yasak Elma 161. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Yasak Elma yeni bölüm fragmanı! Yasak Elma gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yasak Elma 161. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yasak Elma gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle! Kasaba Doktoru 161. bölüm 2. fragmanı ve Yasak Elma 161. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Kasaba Doktoru 161. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yasak Elma 161. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yasak Elma gelecek hafta fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma gelecek bölüm fragmanı yayınlandı mı, izle! Kasaba Doktoru 161. bölüm 2. fragmanı ve Yasak Elma 161. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Yasak Elma 161. bölüm fragman videosu!

YASAK ELMA 161. BÖLÜM FRAGMANI!

Kasaba Doktoru 161. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kasaba Doktoru yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan, Yıldız'ı sevdiğinden emin olur, olanları unutup her şeye yeniden başlamayı teklif eder ama Yıldız'ın bir şartı vardır. Kumru ve Selim giderek yakınlaşırlarken, aradaki kişinin Handan olacağını kimse bilmez.

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız adında iki kız kardeş, birbirlerine çok düşkün olmalarına rağmen hayalleri birbirinden tamamen farklı iki karakterdir. Yıldız sosyetenin kraliçesi Ender Argun ile tanışır ve bu onun hayatının tamamen değişmesine sebep olur. Ender, Yıldız'ı eşi olan Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar verir. Yıldız'a hayatının teklifini sunan Ender, kızın hayatını baştan sona değiştirecektir. Yıldız'ın hayatı bu şekilde bir dalgalanmaya uğramışken kız kardeşi Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir adlı bir iş adamı tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır fakat Zeynep ise patronun tam aksidir. İkili arasındaki bu zıtlık bir zaman sonra çekime dönüşür. Fakat burada Zeynep'in bilmediği bir ayrıntı vardır, Alihan, Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşidir. Yıldız'ın vereceği karar artık sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kız kardeşinin hayatını da baştan sona değiştirecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler, Ceyhun Mengiroğlu.