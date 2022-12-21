Yasak Elma 160.bölüm fragmanı yayınlandı mı? 160.bölüm fragmanı izle!

Önemli isimlerin başrollerde olduğu Yasak Elma dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Yasak Elma 160.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle! 160.bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma dizisinin yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen dizisinin 160. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma dizisinin konusu nedir? 160. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma dizisinin oyuncuları kimlerdir? Detaylar haberimizde…

YASAK EMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız adında iki kız kardeş, birbirlerine çok düşkün olmalarına rağmen hayalleri birbirinden tamamen farklı iki karakterdir. Yıldız sosyetenin kraliçesi Ender Argun ile tanışır ve bu onun hayatının tamamen değişmesine sebep olur. Ender, Yıldız'ı eşi olan Halit Argun'dan kurtulmak için kullanmaya karar verir. Yıldız'a hayatının teklifini sunan Ender, kızın hayatını baştan sona değiştirecektir. Yıldız'ın hayatı bu şekilde bir dalgalanmaya uğramışken kız kardeşi Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir adlı bir iş adamı tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır fakat Zeynep ise patronun tam aksidir. İkili arasındaki bu zıtlık bir zaman sonra çekime dönüşür. Fakat burada Zeynep'in bilmediği bir ayrıntı vardır, Alihan, Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşidir. Yıldız'ın vereceği karar artık sadece onun hayatını etkilemekle kalmaz kız kardeşinin hayatını da baştan sona değiştirecektir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Yıldız ve Asuman'a çok sinirlidir. Asuman ve Yıldız kendilerini affettirmeye çalışırken Asuman da Zeynep ve Engin evliliğinin gerçek olması için elinden geleni yapacaktır. Ender hamileliğinin Yıldız'ın kumpası olduğunu anlar ve ona her zamankinden daha çok bilenir. Kumru, Selim'le mutluluğu yakalayacağına eminken, Selim'in, herkesten gizli görüştüğü biri vardır.

YASAK ELMA OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam, Eda Ece, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen, Melisa Doğu, Barış Aytaç, Serkan Rutkay Ayıköz, Emre Dinler, Ceyhun Mengiroğlu.

YASAK ELMA DİZİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yasak Elma dizisi her hafta Cumartesi günü saat 20:00 'da FOX TV 'de ekranlarında seyircisiyle buluşuyor.