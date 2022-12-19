Yasak Elma yeni bölüm fragmanı İZLE! Sevilen dizi Yasak Elma Fox TV ekranlarında bu akşam izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. İzleyiciler, Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragman linki araştırılıyor. Yasak Elma 159. bölüm fragmanı! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı İZLE!

YASAK ELMA SON BÖLÜM NE OLDU?

Zeynep, Yıldız ve Asuman'a çok sinirlidir. Asuman ve Yıldız kendilerini affettirmeye çalışırken Asuman da Zeynep ve Engin evliliğinin gerçek olması için elinden geleni yapacaktır. Ender hamileliğinin Yıldız'ın kumpası olduğunu anlar ve ona her zamankinden daha çok bilenir. Kumru, Selim'le mutluluğu yakalayacağına eminken, Selim'in, herkesten gizli görüştüğü biri vardır.

YASAK ELMA 159.BÖLÜM FRAGMANI!

Fox tv'nin sevilen dizisi Yasak Elma'nın 159.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.