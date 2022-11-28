Yasak Elma 157. bölüm fragmanı izle! (VİDEO) Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle! Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

Yasak Elma 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediliyor. FOX TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yasak Elma 157. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı neden yok? Yasak Elma 157. bölüm 2. fragmanı ve Yasak Elma 157. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

Yasak Elma 157. bölüm fragmanı izle! FOX TV'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yasak Elma dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? Peki, Yasak Elma 157. bölüm fragmanı neden yayınlanmadı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı neden yok? Yasak Elma 157. bölüm 2. fragmanı ve Yasak Elma 157. bölüm yeni fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır. İşte, Yasak Elma 157. bölüm fragman videosu!

YASAK ELMA 157. BÖLÜM FRAGMANI!

Yasak Elma 157. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yasak Elma yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kumru'nun yalanları Caner'i şüphelendirir. Yıldız ise Ender ve Doğan'la uğraşmaya devam eder. Ender, Zeynep ve Engin'in nişanlanmasının yalan olduğunu ispat edecektir…

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Yıldız'ın hayatı Ender Argun'la tanışınca değişir. Ender'in amacı Halit'ten boşanma planına Yıldız'ı alet etmektir. Ender'in ahlaksız teklifiyle ne yapacağını bilemeyen Yıldız, hayatının kararını vermek zorunda kalır. Kardeşi Zeynep ise Halit'in ortağı Alihan'ın şirketinde işe başlar. Yıldız hayallerine kavuşmanın peşindeyken, Zeynep hiç hayal etmediği olaylarla karşılaşacağı başlangıçlara yelken açar…

Ender Yıldız'ı kocası Halit Argun'dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız'a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız'ın hayatında bunlar olurken, Zeynep'in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan'ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep'in bilmediği şey ise Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız'ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep'i de etkileyecektir.

YASAK ELMA OYUNCULARI