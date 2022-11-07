Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma bugün 154. bölümü ile Fox TV'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 155. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Yasak Elma, ilk bölümü 19 Mart 2018 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Ece Erdek Koçoğlu'nun, senaristliğini Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün yaptığı dram ve komedi türündeki Türk televizyon dizisi. Yasak Elma 155. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yasak Elma yeni bölümde neler olacak?

YASAK ELMA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yasak Elma her Pazartesi saat 20:00 'da Fox TV'de ekranlara geliyor.

YASAK ELMA 155. BÖLLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 154. bölümünün ardından 155. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

YASAK ELMA 154. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

YASAK ELMA KONUSU NEDİR?

Zeynep ve Yıldız birbirinden farklı karakterlere sahip olan iki kardeştir. Birbirlerine çok düşkün olan kardeşlerden Yıldız'ın hayatı aldığı teklifle bambaşka bir hal alır. Zengin olmanın hayalini kuran genç kızın önüne büyük bir fırsat gelmiştir.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız ve Doğan yakınlaşmaya başlarlar. Yıldız bir karar vermek zorundadır.

Ender ise Engin'le yakınlaşma çabasındadır. Ne yazık ki, Engin'in Yıldız'a olan ilgisi çok büyük yanlış anlamalara yol açacaktır.

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız, Doğan ve Ender'den aldığı darbeden sonra intikam planlarını devreye sokar ve Doğan'la Ender'e hayatı zehir eder. Herkesin Yıldız'dan beklediğini yapmayarak akıllıca bir ters köşeyle Doğan ve Ender'i şoke eder.

YASAK ELMA OYUNCU KADROSU

Şevval Sam

Eda Ece

Biran Damla Yılmaz

Ece Dizdar

Murat Aygen

Melisa Doğu

Barış Aytaç

Serkan Rutkay Ayıköz