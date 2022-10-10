Yasak Elma 151. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 150. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
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Fox TV ekranlarında Yasak Elma dizisi yeni bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 150. bölüm izle! Yasak Elma 151. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 151. bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 151. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 150. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 151. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Doğan'ın sağ kolu Murat'ın ölümü üstündeki şaibe Hilal'in de katkısıyla Ender, Yıldız ve Handan'ın paniğe kapılmasına yol açar. Hilal, Yıldız'la uğraşmaya devam ederken, Doğan'ın hala ona karşı duyguları olduğunu anlaması uzun sürmez. Doğan, yokluğunda şirkette yapılan yanlış yönetimin cezasını Yıldız, Ender ve Handan'a keser.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Ender'in Yıldız'ın evine taşınması yalıyı hareketlendirirken. Ender ve Yıldız, Caner ve Emir'i cezaevinden çıkarmak için para bulmaya çalışırlar. Ender ve Yıldız kefalet ücretini bulmak için farklı maceralara atılırken, beklenmedik bir misafir hayatlarına girecektir.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının bugünkü bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.
YASAK ELMA 150. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert