Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi.Peki, Yasak Elma 148. bölüm fragman yayınlandı mı? Yasak Elma 148. bölüm fragman izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?

YASAK ELMA 148. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Yasak Elma 148. bölüm fragmanı, 23 Eylül tarihinde izleyicileriyle buluştu. Dizinin 148. Bölümü ise 26 Eylül Pazartesi günü saat 20:00'da Fox TV ekranlarına gelecek.

YASAK ELMA KONUSU NE?

Yıldız ve Zeynep birbirlerini çok seven iki kardeştirler. Yıldız gençliğinden beri hep zengin olmayı ve kendisine saygı gösterilmesini istemiştir. Yıldız, sosyetelerin çok uğradığı bir restoranda garsonluk yapmakta, Zeynep ise bir şirkette asistan olarak görev yapmaktadır. Yıldız'ın hayatı sosyeteden Ender Argun adlı bir kadının teklifiyle değişir. Ender, kocası Halit Argun'dan kurtulmak ve sevgilisiyle beraber olmak amacıyla Halit için bir kadın aramaktaydı ve bu iş için ise Yıldız'ı seçmiştir. Ender, Yıldız'dan kocasını ayartması gerektiğini ve bunun karşılığını alacağını ona söyler. Yıldız ise hayatının dönüm noktası olan bu teklifi kabul eder. Zeynep'in çalıştığı şirket ise Alihan adında zengin bir iş adamı tarafından satın alınır. Alihan ve Zeynep arasında büyük farklar ve zıtlıklar vardır, ancak bunlar zamanla büyük etkileşime dönüşür. Ancak Yıldız ve Zeynep'in bilmediği şey, Alihan'ın Halit'in ortağı ve ikinci eşinin kardeşi olmasıdır. Bu yüzden ikisinin de vereceği kararlar yalnızca kendi hayatlarını değil, birbirlerinin hayatlarını da etkileyecektir.

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert