Yasak Elma 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 145. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne? - Haberler

Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 146. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 145. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 146. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?

YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...

YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ender ve Yıldız'ın Handan'dan kurtulmak için yaptıkları planın işe yaradığını düşünürlerken, Handan kendi planını çoktan devreye sokmuştur. Doğan da, Çağatay'ı Yıldız'ın hayatından tamamen çıkarmak ister.

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YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Handan'ın yeni ortak olması, Yıldız ve Ender'i şaşkına çevirir. Handan bundan sonra Yıldız ve Ender'e kök söktürmeye kararlıdır. Çağatay olan bitenin arkasında Doğan'ın olduğunu anlayarak ona ağır bir darbe indirmenin hazırlığını yapar.

YASAK ELMA 146. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanının bugünkü bölümün ardından yayınlanması bekleniyor.

YASAK ELMA 145. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...

YASAK ELMA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci

Talat Bulut/Halit Argun

Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz

Şafak Pekdemir/Zehra Argun

Buçe Buse/Kahraman Lila Argun

Barış Aytaç/ Caner Çelebi

İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun

Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir

Barış Kılıç/Kaya Ekinci

Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci

Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci

Gökhan Alkan/Kerim

Can Nergis/ Mert

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