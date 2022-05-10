Yasak Elma 142. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 142. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 142. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 142. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Doğan, Ekin'den kurtulurken, Kumru'ya Ekin'in onu terk ettiğini söyler.

Handan, Kumru'nun moral bozukluğunu fırsat bilip eve girip çıkmaya başlar ve ilk hedefinde Yıldız'la Asuman vardır.

Ekin'in gelmesi Doğan üstünde şok etkisi yaratırken, Ekin'i kimin kurtardığı büyük bir şaibedir.

Doğan ona ihanet eden kişiyi affetmezken Çağatay, Doğan'ın gerçek yüzünü Yıldız'a göstermek ister.

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