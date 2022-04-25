Yasak Elma 140.bölüm fragmanı yayınlandı! Yasak Elma 140. bölüm fragmanı izle! Yasak Elma yeni bölüm fragmanı izle!

Ekranların beğenilen dizisi Yasak Elma yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Yasak Elma dizisinin 140. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Yasak Elma konusu nedir? Yasak Elma 140. Fragmanı nasıl izlenir! Yasak Elma oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çağatay Yıldız'ın ondan aldığı intikamın acılarını yaşarken, Ender de Doğan'ın bir açığını bulma peşindedir.

Doğan ise Yıldız'la mutlu olmanın yolunun Ender ve Çağatay'dan kurtulmak olduğunu düşünüyordur…

YASAK ELMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yıldız Asuman'ın borçlarını Doğan'a belli etmeden kapatma derdine düşer.

Ender, Doğan'ın gerçek yüzünü herkese göstermek ister.

Ekin, Handan yüzünden Doğan'a karşı aşırı dolmuş durumdadır.

Nihayet Handan'ın istediği olur ve Ekin'le Doğan karşı karşıya gelirler.

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