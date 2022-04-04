Yasak Elma 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 137. bölüm izle! Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne?
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Fox TV ekranlarında Yasak Elma dizisi yeni bölümü izleyicilerin beğenisini topladı. Konusu ile dikkat çeken filmde başarılı oyunculuk performansları beğeni toplarken Yasak Elma dizisi oyuncuları kimler? Yasak Elma konusu ne merak edildi. Yasak Elma 137. bölüm izle! Yasak Elma 138. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 138. bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?
Yeni bölümü başlayan Yasak Elma Fox TV ekranlarında bugün izleyici ile buluştu. Büyük beğeni toplayan dizi konusu ile dikkat çekiyor. Yeni sezona bomba gibi başlayan Yasak Elma'da yeni bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Son bölümde yaşananlar sonrası yeni bölüm daha da merak edildi. Yasak Elma 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 137. bölüm kesintisiz izle! Yasak Elma 138. bölüm fragmanı ne zaman yayımlanacak?
YASAK ELMA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE...
Yıldız, Doğan'a evet diyecekken, Doğan'ın bazı hareketlerinden rahatsız olarak ikilemde kalır.
Çağatay ise ailesini kurtarmanın ve Yıldız'la barışmanın yollarını arıyordur.
Handan'ın gerçek yüzü ve niyeti belli olur.
YASAK ELMA DİZİSİ SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Çağatay, Yıldız'ı kazanmak için elinden geleni yaparken, onun geri döneceğine emindir.
Çağatay'ın Yıldız'la barışma çabası Ender'in kulağına gidince, farklı bir hamle yapmak ister.
Yıldız, sonunda hayati bir karar verecektir.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm haftaya ekranlara gelecek.
YASAK ELMA 137. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKAYINIZ...
Şevval Sam/Ender Argun/Ekinci
Talat Bulut/Halit Argun
Eda Ece Yıldız/ Argun/Yılmaz
Şafak Pekdemir/Zehra Argun
Buçe Buse/Kahraman Lila Argun
Barış Aytaç/ Caner Çelebi
İlber Uygar Kaboğlu/Erim Argun
Nilgün Türksever/Zerrin Taşdemir
Barış Kılıç/Kaya Ekinci
Doğaç Yıldız/ Yiğit Ekinci
Nesrin Cavadzade/Şahika Ekinci
Gökhan Alkan/Kerim
Can Nergis/ Mert