Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Peki, YAŞ toplantısı terfi atama kararları 2023! TSK YAŞ kararları açıklandı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura gündeminde olması bekleniyor. YAŞ toplantısı terfi atama kararları 2023! İşte, detaylar…

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ağustos ayının ilk haftasında yapılacak. Toplantıda Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) terfi ve atama dosyaları ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanlığı görevine atanacak ismin de Şura Genelkurmay Başkanı olabilecek isimler arasında 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu bulunuyor.

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