TV8 ekranında yayınlanan MasterChef yarışması heyecanla devam ediyor. Bu akşam yayınlanan bölümde pasta yapıldı. İzleyiciler, yaş pasta tarifini araştırmaya başladı. Peki, Yaş pasta nasıl yapılır? MasterChef pasta tarifi ve yapılışı! Yaş pasta malzemeleri! İşte detaylar...

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TV8'in en çok izlenen yarışma programlarından biri olan MasterChef Türkiye, her sezon olduğu gibi bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam ekranlara gelen bölümde mavi takım kaptanlık için yarışıyorlar. Bu akşam yayınlanan bölümde pasta yapıldı. Peki, Yaş pasta nasıl yapılır? MasterChef pasta tarifi ve yapılışı! Yaş pasta malzemeleri!

YAŞ PASTA NASIL YAPILIR?

Pasta, içine katılmış çeşitli maddelerle özel bir tat verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek hazırlanmış hamur işi tatlı. Türkçede pasta sözcüğü ile genellikle "yaş pasta" kastedilir.

MASTERCHEF PASTA TARİFİ VE YAPILIŞI!

Krema kaplı, genellikle çikolata ve yaş meyvelerle yapılan, içi nemli pastalara yaş pasta denir. Yaş pastaların hamurunu kabartmak için maya katılmaz, karbonat ya da hamur kabartma tozu kullanılır. Yaş pasta günümüzde doğum günü, Sevgililer Günü ve Yılbaşı gibi kutlamalarla özdeşleşmiş bir tatlıdır.