YAŞ KARARLARI TÜM LİSTE! 2023 terfi eden albaylar, generaller belli oldu mu? Yaş toplantısı kararları!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ve Kabine'de yer alan bakanlarla birlikte Anıtkabir'e gitti. Gündemde Yüksek Askeri Şura toplantısı kararları yer aldı. 2023 terfi eden albaylar, generaller belli oldu mu? Yaş toplantısı kararları!

2023 terfi eden albaylar, generallerin belli olacağı YAŞ toplantısı gündemde yer alıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, YAŞ toplantısı öncesinde üyelerle birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız" ifadelerine yer verdi. Peki, 2023 terfi eden albaylar, generaller belli oldu mu? Yaş toplantısı kararları!

2023 YAŞ KARARLARI TÜM LİSTE!

YAŞ toplantısı henüz gerçekleşmedi. Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından terfi edenler listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura toplantısı öncesinde YAŞ üyeleri ve Kabine'de yer alan bakanlarla birlikte Anıtkabir'e gitti. Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak "Bugünkü şura toplantımızda alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

"HER ALANDA YOĞUN BİR ÇABANIN İÇİNDEYİZ"

Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Atatürk, Yüksek Askeri Şura üyeleri olarak bugün bir kez daha zatı alinizi ve kahraman şehitlerimiz rahmetle anıyor, 2023 yılı Şura toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Türkiye, yakın çevresinde yaşanan çatışmalara ve gerilimlere rağmen bölgesinin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Milletimize söz verdiğimiz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek, gelecek nesillere daha müreffeh, daha itibarlı ve huzurlu bir ülke teslim etmek için her alanda yoğun bir çabanın içindeyiz. Bu mücadelemizde en büyük güç kaynağımızı yüksek vazife şuuru, caydırıcılığı ve üstün kabiliyetleriyle milletimizin gözbebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz oluşturuyor. Bugünkü şura toplatışında alacağımız kararlarla inşallah ordumuzun gücüne güç katacağız.

YENİ KABİNE ÜYELERİ İLK KEZ KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak. YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

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YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, BUGÜN MÜ?

Yüksek Askeri Şura, bugün toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıya yeni Kabine üyeleri ilk kez katılacak. Öte yandan Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim belirlenecek. Masada bu koltuk için 3 ismin gündeme gelmesi bekleniyor.

YENİ KABİNE ÜYELERİ İLK KEZ KATILACAK

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak. YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak. Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak. YAŞ'ta alınacak kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA NEDİR?

Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Türkiye'nin başkentinde yalnız barış zamanında görev yapmak üzere oluşturulan kurul.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında, Adalet, İçişleri, Dışişleri, Hazine ve Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarından kurulur. Gündemin özelliğine göre Şûra toplantılarına ilgili bakan ve kişiler çağrılıp görüşleri alınabilir. Yüksek Askerî Şûra, yılda en az bir kez toplanır. Cumhurbaşkanı gerektiğinde şûrayı toplayabilir ve şûraya başkanlık eder.

Yüksek Askerî Şûranın gündemi; Cumhurbaşkanı tarafından belirlenir ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Genelkurmay Başkanının önerileri dikkate alınarak Cumhurbaşkanınca düzenlenir. Yüksek Askerî Şûra Yönetmeliği'ne göre şûranın sekretarya hizmetleri Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yönetilmektedir. Şûra sekreteri, Millî Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan Yardımcısıdır. Mevcut sekreter Bilal Durdalı'dır.

YÜKSEK ASKERİ ŞURA GÖREVLERİ NEDİR?

Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:

Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;

Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;

Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;

Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;

Mevzuatla verilen görevleri yapmak.

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek. Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.