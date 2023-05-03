Yaş çay kaç TL oldu, 2023? Yaş çay kg alım fiyatı arttı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, yaş çay alım fiyatını da açıkladı. Peki, Yaş çay kaç TL oldu? Yaş çay kg alım fiyatı arttı mı?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize mitinginde vatandaşlara seslendi. Yaş çay alım fiyatlarına ilişkin de konuşan Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" dedi. Yaş çay kaç TL oldu? Yaş çay kg alım fiyatı arttı mı?

YAŞ ÇAY KAÇ TL OLDU?

Erdoğan, "Biliyorsunuz, geçtiğimiz destek ödemesi ile birlikte yaş çaya kilo başına 7 lira alım vermiştik. Bu yıl için destek ödemesi ile birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 arttırarak 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz. Yeni çay alım fiyatının hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.