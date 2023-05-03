Yaş çay fiyatı ne kadar oldu 2023? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Rize mitinginde yaş çay fiyatını açıkladı. Peki Yaş çay fiyatı ne kadar oldu 2023? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay fiyatı 2023!

Yaş çay fiyatı ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Rize mitinginde yaş çay fiyatını açıkladı. Peki Yaş çay fiyatı ne kadar oldu 2023? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yaş çay fiyatı 2023 haberimizde...

YAŞ ÇAY FİYATI NE KADAR?

Yaş çay alım fiyatı destek ödemesiyle birlikte yüzde 64 artırılarak 11 lira 30 kuruş oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Yaş çay alım fiyatlarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" dedi.