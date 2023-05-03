Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş çay alım fiyatları hakkında açıklamada bulundu. Yaş çay alım fiyatları ne kadar oldu merak konusu oldu. Peki, Yaş çay alım fiyatı belli oldu mu? 2023 Yaş çay alım fiyatı açıklandı mı? İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingine katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, yaş çay alım fiyatını da açıkladı. 2023 yılı için yaş çay alım fiyatları ne kadar oldu merak konusu oldu. Peki, Yaş çay alım fiyatı belli oldu mu? 2023 Yaş çay alım fiyatı açıklandı mı? Detaylar haberimizde...

YAŞ ÇAY ALIM FİYATI BELLİ OLDU MU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize Mitingi'nde vatandaşlara seslendi. Yaş çay alım fiyatlarına ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yıl için destek ödemesiyle birlikte yaş çay alım fiyatını kilo başına yüzde 64 artırarak, 11 lira 30 kuruşa çıkartıyoruz" dedi.