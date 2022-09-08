Yarmacalı Bulgur Pilavı tarifi! Masterchef Yarmacalı Bulgur Pilavı nedir, nasıl yapılır, hangi bölgeye aittir?

Masterchef 8 Eylül dokunulmazlık oyununda şefler tarafından Yarmacalı Bulgur Pilavı yapılması istendi. Peki Masterchef Yarmacalı Bulgur Pilavı nasıl yapılır? Yarmacalı Bulgur Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Yarmacalı Bulgur Pilavı yemek tarifi! Yarmacalı Bulgur Pilavı nasıl yapılır? Yarmacalı Bulgur Pilavı yemeği hangi yöremize aittir? Yarmacalı Bulgur Pilavı yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Yarmacalı Bulgur Pilavı tarifi oldu. Peki en güzel Yarmacalı Bulgur Pilavı yemek tarifi nasıldır? Yarmacalı Bulgur Pilavı yemeği nasıl yapılır? Yarmacalı Bulgur Pilavı için gerekli malzemeler nelerdir? Yarmacalı Bulgur Pilavı nasıl yapılır? Yarmacalı Bulgur Pilavı için gerekenler neler? Yarmacalı Bulgur Pilavı yemeği hangi ile ait?

YARMACALI BULGUR PİLAVI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

700 gr kuşbaşı dana eti

2 kase yarmaca (kırık nohut) veya normal nohut

½ paket tel şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

2 kase pilavlık bulgur

YARMACALI BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR? YARMACALI BULGUR PİLAVI TARİFİ!

Öncelikle 700 gr kuşbaşı dana eti kısık ateşte kendi suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Arından 2 kase yöresel ismiyle "yarmaca" yani kırık nohut üzerine 2 parmak geçecek kadar suyla haşlıyoruz.

Haşlanan yarmacaların üzerine 2 kase pilavlık bulgur eklenir. Ayrı bir tavada 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ısıtılır ve yarım paket tel şehriye kavrulur. Kavrulan tel şehriyeler 1 yemek kaşığı tereyağıyla lezzetlendirilip pilava ilave edilir. Tencerenin kapağı kağalı olarak pişirilir. Suyunu çekip rengi dönen etler 1 yemek kaşığı tereyağıyla biraz daha kavrulur. Pilav servis tabağına alınır, kavrulmuş etlerle bezenir.

Afiyet olsun...