Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman ve MEB okullar ne zaman açılıyor soruları araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili ne zaman olduğu merak ediliyor. MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacağı gündeme geliyor. Peki, Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman 2023-2024? MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman 2023-2024? MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulların yarıyıl tatili ne zaman olacağı ve sömestr tatili kaç gün, ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman 2023-2024 ve MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak gündeme geliyor. Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman 2023-2024? MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN 2023-2024?

Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak. Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem sebebiyle afet bölgesi illeri olarak belirlenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki resmî ve özel okullarda 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yönelik öğrenme kayıplarının giderilmesi amacıyla Bakanlıkça hazırlanacak program, 11 Eylül ile 6 Ekim arasında eğitim öğretim faaliyetleri ile birlikte uygulanacak.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitime Bakanlığı'na bağlı okullar, yarıyıl tatiline 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacaktır. Ayrıca ikinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.