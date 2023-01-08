Yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?

2022-2023 MEB tatil takvimi yeni yıla girilmesiyle öğrenci, öğretmen ve veliler tarafından merak ediliyor. 2023 yılında okulların ne zaman tatil olacak, yarıyıl tatili ile ara tatil tarihleri sık araştırılan konular arasında geliyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? ikinci ara tatil ne zaman? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen için ilk ders zili 12 Eylül 2022 de çaldı. Yeni yıla gerinmesiyle okulların ne zaman yarı yıl tatiline gireceği Öğrenciler, Öğretmenler ve veliler tarafından merak ediliyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman? Birinci dönem ne zaman bitiyor? Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman? okullarda İkinci dönem ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

YARIYIL (SÖMESTR) TATİLİ NE ZAMAN?

MEB tarafından duyurulan 2022-2023 eğitim ve öğretim ylı takvimine göre, okulların tatil tarihleri açıklandı. MEB tarafından açıklanantarihe göre bu yıl 15 tatil 23 Ocak- 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'de yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

2022-2023 takvimine göre ikinci dönem 06 Şubat 2023 Pazartesi başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona ererek okullar kapanacak. Buna göre okulların 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girmesi bekleniyor.