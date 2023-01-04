Yarıyıl tatiline saylı günler kaldı. Binlerce veli ve öğrenci yarıyıl tatili ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak? ikinci ara tatil ne zaman başlayacak? Sorularının yanıtını merak ediyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman? Okular ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

2023 yılına girilmesiyle birlikte yarıyıl tatili için tarihler Öğrenciler ve veliler tarafından sorgulanmaya başladı. Ders ve sınav yoğunluğundan biraz uzaklaşmak isteyen öğrenciler, 2022-23 MEB iş takvimine göre okulların ne zaman kapanacağını araştırlıyor.Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne zaman? Okular ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek? Detaylar haberimizde...

YARI YIL TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu. Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda ikinci ara tatilin ne zaman başlayacağı belirlendi. Buna göre; Okullarda ikinci ara tatil 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir. Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.