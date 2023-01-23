Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman, hangi gün bitecek? Okullarda ikinci dönem ne zaman başlayacak?

Öğrenciler ve veliler tarafından heyecanla beklenmekte olan yarıyıl tarihinin gelmesi ile birlikte Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Sorusu da merak edilenler arasında yer aldı. Tatilin ne zaman sona ereceğini araştıran birçok kişi Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman, hangi gün bitecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? Sorusu, MEB'in yayınladığı takvime göre hangi güne denk geliyor, merak edenler tarafından araştırılmakta. İkinci dönemin hangi tarihte başlayacağını merak eden kullanıcılar ise arama motorlarında Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman, hangi gün bitecek? Sorularını araştırmakta. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil ne zaman, hangi gün bitecek? İkinci dönem ne zaman başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BİTİYOR?

MEB'in yayınladığı takvime göre yarıyıl tatili 20 Ocak tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Buna göre öğrenciler 2022-2023 eğitim öğretim döneminin ikinci dönemine 6 Şubat 2023 tarihinde başlayacak.

2023 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim takvimine göre okullar bu sene 16 Haziran 2023 tarihinde kapanıyor. Yani 16 Haziran 2023 tarihinde 2022-2023 eğitim ve öğretim sona erecek.