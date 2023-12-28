Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İşte 2023-2024 Eğitim Yılı Takvimi

Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? sorusu, her yıl olduğu gibi bu eğitim döneminde de öğrencilerin gündeminde yer almakta ve merak edilmekte. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre öğrenciler ve veliler, kış tatilinin başlangıç tarihini merakla bekliyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? Yarıyıl tatili ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre 23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak. Yarıyıl tatili 19 Ocak 2024 Cuma günü başlayacak. İkinci dönem ise 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak. İkinci dönem, 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek. 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

OKULLARDA ARA TATİL KALDIRILIYOR MU?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini ilgilendiren konuya TRT Haber yayınına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıklık getirdi. Ara tatillerin kaldırılmasının gündemde olmadığını ifade eden Tekin, bakanlık tarafından yapılan ankete ilişkin, "Bakanlıktaki bütün eğitim-öğretim dairelerinin hepsinde standart İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı var. Hayata geçirdiğimiz bütün uygulamalar, attığımız bütün adımlar o daire tarafından değerlendiriliyor. 'Ara tatillerle ilgili anket yapılıyor' şeklinde verilen haberler, İzleme ve Değerlendirme Birimi'nin ara tatillerle ilgili yaptığı rutin değerlendirme. Biz oradan gelecek verileri değerlendiririz, ara tatillerle ilgili oturup karar veririz" şeklinde konuştu.