Yarıyıl tatili ne zaman? sorusu öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmakta. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci okula dönmenin sevincinin yaşarken öte yandan ara tatilinin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB 2022-2023 TAKVİMİ!

Okullar ne zaman ara tatile girecek sorusu, öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin gündeminde yer alıyor. Yaz tatilinin ardından okullarda yüz yüze eğitim 12 Eylül Pazartesi tarihinde başladı. MEB 2022-2023 eğitim öğretim yılında milyonlarca öğrenci okula dönmenin sevincinin yaşarken öte yandan ara tatili için de araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman olacağını araştırıyor. Yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Yarıyıl tatili ne zaman? 2023 Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor? MEB 2022-2023 TAKVİMİ!

BİRİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihlerinde yapılacak. İkinci ara tatil ise 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

2022-2023 eğitim öğretim yılı yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.