Yarıyıl tatili ne zaman 2023 ve sömestr ne zaman başladığı merak ediliyor. MEB'e bağlı okullar ne zaman kapanıyor ve 15 tatil hangi gün başladığı gündeme geliyor. Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor ve ne zaman bitiyor araştırılıyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman 2023? Sömestr ve 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2023? Sömestr ve 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Sömestr ve 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan okullar ne zaman açılıyor ve ne zaman kapandığı gündeme geliyor. Yarıyıl tatili ne zaman 2023 ve sömestr tatili hangi gün başladığı merak ediliyor. Yarıyıl tatili ne zaman 2023? Sömestr ve 15 tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Detaylar haberimizdedir…

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN 2023?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

SÖMESTR VE 15 TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR, NE ZAMAN BİTİYOR?

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak. Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.