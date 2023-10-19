Yarıyıl tatili ne zaman ve Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullar ne zaman açılıyor soruları araştırılıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili ne zaman olduğu merak ediliyor. MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak, ne zaman kapanacağı gündeme geliyor. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman 2023-2024? MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak?

Yarıyıl tatili ne zaman 2023-2024? MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak?

2023-2024 eğitim öğretim yılında MEB'e bağlı okulların yarıyıl tatili ne zaman olacağı ve sömestr tatili kaç gün, ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Yarıyıl tatili (sömestr) ne zaman 2023-2024 ve MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak gündeme geliyor. Yarıyıl tatili ne zaman 2023-2024? MEB ikinci dönem okullar ne zaman açılacak? Detaylar haberimizdedir…

YARIYIL TATİLİ (SÖMESTR) NE ZAMAN 2023-2024?

MEB 2023-2024 takvimini açıkladı. Buna göre, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında; Öğretmenlerin mesleki çalışmaları, yeni eğitim öğretim yılında 4 Eylül 2023 Pazartesi başlayacak.

Birinci dönem, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 4-8 Eylül 2023'te uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5. sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9. sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme, akademik ve mesleki gelişimlerini destekleme, yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

Takvime göre, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül 2024'te başlayacak.

MEB İKİNCİ DÖNEM OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrenciler için önemli tatil dönemleri aşağıdaki gibi planlanmıştır:

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecektir.

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayacak ve 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Bu tatil dönemleri, öğrencilerin dinlenmeleri, enerji toplamaları ve hazırlıklarını yapmaları için fırsat sunmaktadır.