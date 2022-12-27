2022'nin bitmesine yakın öğrenciler yarıyıl tatilinin ne zaman yapılacağını merak etti. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan eğitim öğretim takvimiyle birlikte sömestr tatilinin bu yıl ne zaman olacağı belli oldu. Peki, Yarıyıl tatili ne zaman 2023? 15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? İlkokul ve Lise 15 tatil hangi günler? İşte tatil günleri...

Öğrenciler ve veliler 2022-2023 15 tatil ne zaman, hangi gün başlayacak merak ediyor. Tatil planlaması yapmak isteyenler, Yarıyıl tatili ne zaman 2023? 15 tatil ne zaman, hangi gün başlıyor? İlkokul ve Lise 15 tatil hangi günler? araştırması yapıyor. Peki, 15 tatil ne zaman? İlkokul 15 tatil ne zaman? Liselerde 15 tatil ne zaman? Bilgiler sizlerle...

15 TATİL NE ZAMAN 2023

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takvimiyle birlikte, okulların tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; öğrenciler bu yıl yarıyıl tatilini 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapacak.

15 tatil başlangıç günü : 23 Ocak Pazartesi 2023

15 tatil bitiş günü : 3 Şubat Cuma 2023 (2. dönem 6 Şubat başlayacak)

2. DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

MEB'in resmi takvimine göre 2022-2023 eğitim öğretim yılının 2. dönemi 6 Şubat Pazartesi 2023 tarihinde başlayacak.

ARA TATİL TARİHLERİ

MEB tarafından yayımlanan bilgilere göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14-18 Kasım 2022'de, ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023'te yapılacak.