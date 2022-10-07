MEB Kasım 2022 ara tatili ile öğrenciler bu yılın ilk ara tatilini yapmış olacaklar. Hafta sonu sürelerinin de eklenmesiyle toplamda 9 gün tatil yapacak olan öğrenciler ara tatil tarihleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? 2022-2023 MEB sömestr ve ara tatil tarihleri ne zaman?

Okulların açılmasının üzerinden kısa bir süre geçse de birçok öğrenci sömestr ve ara tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman? 2022-2023 MEB sömestr ve ara tatil tarihleri ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatili bu sene 23 Ocak – 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

ARA TATİLLER

MEB (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından açıklanan bilgilere göre, 2022 – 2023 eğitim ve öğretim yılının birinci ara tatili 14 – 18 Kasım 2022'de yapılacak. İkinci ara tatil ise 17 – 20 Nisan 2023'te yapılması planlanıyor.