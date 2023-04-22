Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılandığı "Yarısı Bizden" kampanyası merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yarısı Bizden kampanyasının detaylarını araştırılıyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyası nedir? Yarısı Bizden başvuruları nereden, nasıl yapılır? Yarısı Bizden başvuruları ne zaman? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüme evini vereceklere bedelin yarısının hibe olarak devlet tarafından karşılanacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılandığı "Yarısı Bizden" kampanyasına nasıl başvurulacağı merak konusu oldu. Peki, Yarısı Bizden kampanyası nedir? Yarısı Bizden başvuruları nereden, nasıl yapılır? Yarısı Bizden başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizde...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını anlattı. Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini geçerse kura çekeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASINA NASIL BAŞVURULUR?

Mülk sahibi 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ eliyle başlatılacak inşa süreci en geç 2 yıl içinde tamamlanacak, bu süreçte 10.500 TL taşınma ve aylık 5.250 TL kira yardımı yapılacak.

