Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, İstanbul'da riskli yapılarını dönüştürmek için "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyasına başvuran vatandaşların binalarında incelemeler yapılıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında ise Yarısı bizden kampanyası nedir? "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları ne? soruları yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İstanbul'da 21 Nisan'da düzenlenen "Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim ve Temel Atma Töreni"nde müjde olarak açıkladığı "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası hakkında merak edilenler var. Gündemde yer alan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası hakkında Yarısı bizden kampanyası nedir? "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyası ne zaman başlıyor, başvuru şartları ne? soruları araştırılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?

Süratle projelendirme ve inşa çalışmalarına başlayabileceğiz. TOKİ burada konutları sağlam, depreme dayanıklı yapı sistemini kullanarak inşa edecek. Zaten Cumhurbaşkanımızın olmazsa olmazından biri yatay şehirleşme. 300 bin konutu yatay şehirleşmeyle yaptık. Bu şehirler daha yaşanabilir şehirler olması için bizim kültürümüze de yakışan yatay mimari olması gerekecek. Zemin+5 katı geçmeyeceğiz. Bu kampanyayla birlikte şehrin merkezinde yapılacak konutların yapım süreci hızlanmış olacak. Yoğunluğu azaltacak konutlar için rezerv alanlar oluşturulacak.

Tuzla ve Maltepe'de başladığımız rezerv konut alanları vatandaşın merakla beklediği bir etap. Bir yıl içinde onları teslim edeceğiz. Bu kampanyayla şehir merkezinde dönüşümü düşündüğümüz 500 bini yapacağız. TOKİ'nin karakteristik özelliklerinden biri sağlam zemin, fay hatlarından uzak durmak, sağlam yapı sistemlerini kullanmak. Seçeceğimiz yerler zemin emniyeti açısından gelecek yükleri minimize edecek. Bu alanlar genelde kamuya ait alanlar olacak. Buralar planlanırken yüzde 50-60 yeşil alanlar olacak. Bir kısmı kamulaştırılarak elde edilecek. Esenler'de 800 milyon metrekarelik alanın yüzde 60'ı yeşil alan gerisi konut alanı ilan edildi. Bu projeyle birlikte vatandaş kendisi başvuracağı için bizim vatandaşla diyalog kurma kolaylaşacağından planlama yapacağız. 5-6 ay projelendirme olsa yapımı da 1.5 yıl sürse 2 yıl sürer teslimi.

"DEPREM BÖLGESİNDEKİ KONUTLARI 1 YILDA BİTİRECEĞİZ"

Daha önceki depremlerde Elazığ'da 30 bin Malatya'da 10 binin üzerinde konut yaptık. Bu tür projelerde birden tamamının olması mümkün değil, kademe kademe olacaktır. Genele baktığımız zaman 1-1.5 yılda bunları tamamlıyoruz. Deprem bölgesinde hassasiyet olduğundan 1 yılda bitireceğiz. Başvurularda kimin nereden başvurduğunu göreceğiz. Ada ya da parsel bazında olacak. Bakanlık tarafından değerlendirilecek. Risk neredeyse öncelik oralardan başlanacak. Taşınma süreçleriyle ilgili bakanlığın taşınma ve kira yardımları var."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na ilişkin, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 603 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 122 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı." dedi.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Kurum, Ümraniye Oto Sanayi Sitesi'nde yaptığı konuşmada, İstanbul'un 39 ilçesine ve 963 mahallesine eser kazandırdıklarını belirterek, buna sanayici ve işçilerin de şahit olduğunu söyledi.

"İstanbul'da 1,5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm" ve "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden" kampanyalarından bahseden Kurum, "Bugün itibarıyla İstanbul'umuzda 603 bin bağımsız bölüm için yapılan toplam başvuru sayısı 122 bine ulaştı. Yani daha şimdiden 2 milyon 500 bin vatandaşımızın hayatı değişmeye başladı. Bu başvuru sayısı, milletin devletine güvenidir, milletin devletine inancıdır. Biz de sizlere söz veriyoruz. İstanbullu hiçbir kardeşim riskli yapıda oturmayacak. Hiçbir işçi kardeşimiz riskli bir dükkanda çalışmayacak." ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının en önemli ayaklarından birisinin sanayi alanlarının dönüştürülmesi olduğuna dikkati çeken Kurum, "Yeni Sanayi Alanlarıyla Büyük Türkiye" diyerek şehrin içinde kalmış ve eskimiş sanayi sitelerini esnafla el birliğiyle dönüştürdüklerini dile getirdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" için başvuruların başladığını açıkladı. Kurum, "Kampanyamıza bugünden itibaren 29 Mayıs'a kadar başvuru yapabilirsiniz." dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YARISI BİZDEN KAMPANYASI BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Bakan Kurum, sosyal medyadan "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası" ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Kampanyaya ilişkin merak edilen sorular ve cevapları şöyle:

Bu kampanya kapsamında kaç konut dönüştürülecek?

- İlk yıl yerinde 200 bin, rezervde 100 bin konutun dönüştürülmesi, 5 yıl içerisinde yaklaşık 1 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefleniyor.

Kampanya sadece İstanbul'da mı yapılacak?

- Dönüşüm kampanyası, öncelikli İstanbul'da başlatılacak olup önümüzdeki süreçte 7 bölgeye de yayılacak.

Başvuruda ücret ödenecek mi?

- Başvuruda herhangi bir ücret ödenmeyecek.

Başvuru tarihleri ne zaman?

- Başvurular 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Fazla başvuru olması durumunda ne yapılacak?

- Fazla başvuru olması durumunda dönüştürülecek yapılar kura ile belirlenecek. Kura sonucunda seçilemeyen başvurular, bir sonraki etap için öncelikli olacak şekilde sıralandırılacak.

Bir binadan birden fazla başvuru yapılabilecek mi?

- Bir binada tapusu olan her mülkiyet sahibi başvuru yapabilecek.

Binanın dönüşümü için tüm konut sahiplerinin onayı gerekiyor mu?

- 2/3 çoğunluğu sağlayan kat malikleri ile ilçelerde kurulacak irtibat ofislerinde ilgili sözleşmeler yapılacak ve dönüşüm süreci başlatılacak.

2/3 çoğunluk kararına katılmayan vatandaşların hisseleri ne olur?

- Hisseleri oranında paydaşların en az üçte iki çoğunluğu ile alınan karara katılmayan maliklerin arsa payları, arsa payı değeri üzerinden anlaşma sağlayan diğer paydaşlara açık artırma usulü ile satılacak.

Birden fazla parselde, birden fazla dairesi olan başvuru yapabilir mi?

- Yapabilir.

Hisseli tapusu olan başvuru yapabilir mi?

- Yapabilir.

Konutlar nasıl inşa edilecek?

- Kampanya dahilindeki konutlar TOKİ tarafından yapılacak.

Yapımdan önce zemin etüdü yapılacak mı?

- Yapılacak.

Başvuruda gelir şartı olacak mı?

- Olmayacak.

Anlaşma tarihinden sonra bina ne kadar süre içerisinde tamamlanacak?

- Bina boşaldıktan sonra en geç 2 yıl sonra evler teslim edilecek.

Daha önce riskli yapı olduğu gerekçesiyle yıkılan binalar kampanyaya dahil midir?

- Evet, riskli konutu yıkılanlar da bu kampanyadan yararlanabilecek.

Yeni bina kaç katlı olacak?

- Dönüşüm kapsamında yapılacak yapının kat adetleri parselin yürürlükteki imar planı şartlarını aşmamak şartıyla anlaşma sağlayan maliklerin kararına göre belirlenecek.

Kapalı otopark yapılacak mı?

- Parselin yürürlükteki imar planı şartları dikkate alınarak anlaşma sağlayan ev sahiplerinin kararına göre belirlenecek.

Dairemizi boşalttığımız süre içerisinde kira desteği olacak mı?

- Yapının yıkılmasından sonra, malikin başvurusuna müteakip 5 bin 250 lira kira, 10 bin 500 lira taşınma yardımı yapılacak.

Başvurumu yaptım, sürecimi nasıl takip edebilirim?

- Başvuru süreci, başvuru yapılan internet sitesi üzerinden takip edilecek, ilerlemeler kısa mesaj ve mail olarak maliklere bildirilecek.

Sitede oturuyoruz, yönetimin mi yoksa maliklerin mi başvurusu gerekiyor?

- Başvuruyu sadece malikler yapabilecek.