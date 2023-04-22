Kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılandığı "Yarısı Bizden" kampanyası merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Yarısı Bizden kampanyasının başvuru tarihi araştırılıyor. Peki, Yarısı Bizden kampanyası ne zaman başlıyor? Yarısı Bizden kampanyası son gün ne zaman? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentsel dönüşüme evini vereceklere bedelin yarısının hibe olarak devlet tarafından karşılanacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duyurduğu, kentsel dönüşüme girecek evlerin maliyetinin yarısının devlet tarafından karşılandığı "Yarısı Bizden" kampanyasının başvuru tarihi merak konusu oldu. Peki, Yarısı Bizden kampanyası ne zaman başlıyor? Yarısı Bizden kampanyası son gün ne zaman? Detaylar haberimizde...

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NEDİR?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasının detaylarını anlattı. Dönüşüme girecek konut sayısı 200 bini geçerse kura çekeceklerini söyleyen Bakan Kurum, "Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0,79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek." dedi.

YARISI BİZDEN KAMPANYASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yarısı Bizden kampanyası 26 Nisan – 29 Mayıs tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleşecektir.