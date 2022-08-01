Yarından Sonra filmi konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yarından Sonra filmi nerede çekildi, ne zaman çıktı, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?
Bugün Kanal D'de Yarından Sonra filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Yarından Sonra filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yarından Sonra filmi nerede çekildi, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir? araştırması yapıyor. Peki, Yarından Sonra nerede çekilmiştir? Yarından Sonra film çekimleri hangi ülkede yapıldı? İşte detaylar...
Yarından Sonra (İngilizce: The Day After Tomorrow), 2004'te çekilmiş Hollywood yapımı sinema filmi. Peki, Yarından Sonra filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Yarından Sonra filmi nerede çekildi, film hangi ülke ve şehirde çekilmiştir?
Yarından Sonra, 2004'te çekilmiş Hollywood yapımı sinema filmi.
Yarından Sonra filmi ağırlıklı olarak Montreal ve Toronto'da çekildi ve bazı görüntüler de New York City ve Chiyoda, Tokyo'da çekildi.
Film, Küresel Isınma ve doğurabileceği sonuçları anlatmaktadır. İklim bilimci Jack Hall (Dennis Quaid), kutuplarda araştırma yaparken, buz katmanın kırıldığına şahit olur. Bunun nedeninin ise küresel ısınma olduğunu düşünmektedir. Dünya, bir buzul çağına girmek ve bunun sonucunda köklü bir değişikliğe uğramak üzeredir. Jack, uluslararası küresel ısınma konferansında bu konuyu dile getirmiş ama istediği etkiyi yaratamamıştır. Jack'e göre, Dünya'nın iklim dengesi Kuzey Atlantik'teki akışa göre düzenlenmektedir. Kutuplarda küresel ısınma yüzünden eriyen buz dağlarından gelen soğuk sular Kuzey Atlantik'teki bu dengeyi bozuyor ve sonuçta yazın karın yağması, kışın çiçek açması gibi tuhaflıklarla karşılaşılıyor.
New York sular altında kalmış ve birkaç saat içerisinde ani ısı düşüklüğü meydana gelecektir. Bunun farkında olan Jack Hall, oğlunu kurtarmak için yollara düşer. Filmde görsel-efektlerle hazırlanmış olan New York'un su altında kalması, Jack'in Özgürlük Heykeli'nin yanından yürümesi, kraliyet ailesini kurtarmaya giden helikopterlerin yakıtlarının aniden donması gibi sahneler izleyenleri oldukça etkilemiştir.
Dennis Quaid
Jake Gyllenhaal
Emmy Rossum
Sela Ward
Ian Holm
Jay O. Sanders
Kenneth Welsh