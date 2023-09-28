İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Peki, Yarın yağmur yağacak mı? Yağmur ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Yarın yağmur yağacak mı? Yağmur ne kadar sürecek, ne zaman bitecek?

Yarın yağmur var mı? İstanbul'da beklenen sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Sabah saatlerinde başlayan yağmur, akşama doğru etkisini artırdı. Peki, Yarın yağmur yağacak mı? Yağmur ne kadar sürecek, ne zaman bitecek? Detaylar!

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

İstanbul genelinde başlayan sağanak yağış sonrası İstanbul Valisi Davut Gül'den önemli bir uyarı geldi. Vali Gül, yağışın sabaha kadar sürmesinin beklendiğini belirterek, "Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." dedi.

YAĞMUR NE KADAR SÜRECEK?

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vali Gül, "Sevgili İstanbullular, ilimiz genelinde kuvvetli yağış devam etmektedir ve sabaha kadar yağış beklentisi tahmin edilmektedir. Lütfen su basma riski bulunan yerleri ivedi şekilde boşaltınız." ifadeleri yer aldı.

AFAD'DAN DA UYARI GELDİ

AFAD'dan yapılan uyarıda ise "İstanbul'da kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. Sel yıldırım ve su baskınlarına karşı dikkatli olunmalı" denildi.

CADDELER GÖLE DÖNDÜ

Arnavutköy, Başakşehir ve Sultangazi'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler suların taşması nedeniyle göle dönerken, bazı dükkanları su bastı.