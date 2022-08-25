Yarın yağmur yağacak mı? İstanbul yarın yağmurlu mu? İstanbul'da yağmur ne zamana kadar etkisini sürdürecek? İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen uyarı sonrası İstanbul'da 24 Ağustos akşamı saat 22:00'da yağmur başlamıştı. Gece aralıklarla devam eden yağmura şiddetli gök gürültüleri ve şimşekler eşlik etti. 25 Ağustos sabahı da devam eden yağmur sonrası vatandaşların akıllarına yarın yağmur yağacak mı? İstanbul yarın yağmurlu mu? İstanbul'da yağmur ne zamana kadar etkisini sürdürecek? Soruları geldi.

Meteoroloji'nin İstanbulluları şiddetli yağış konusunda sel baskınlarına karşılık uyardı. Bu uyarı ardından 24 Ağustos Çarşamba akşamı etkisini gösteren şiddetli yağış gece saatlerinde de devam etti. Bu nedenle kapalı havaya uyanan ve sabah saatlerinde şiddetli yağışa denk gelen vatandaşlar 26 Ağustos Cuma gününün hava durumunu merak ediyor. Peki, Yarın yağmur yağacak mı? İstanbul yarın yağmurlu mu? İstanbul'da yağmur ne zamana kadar etkisini sürdürecek? Cuma günü hava nasıl olacak?

YARIN YAĞMUR YAĞACAK MI?

24 Ağustos'ta başlayıp 25 Ağustos Perşembe günü de devam eden yağışın 26 Ağustos Cuma günü de devam etmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğün'nden gelen verilere göre Cuma akşam saatleri İstanbul'daki yağışın duracağı söyleniyor. Cuma günü hava sıcaklığı en düşük 22 iken en yüksek 29 derece olacak.