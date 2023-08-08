Eyyam-ı Bahur sıcaklarıyla birlikte yurt genelinde termometreler 40 derecenin üstüne çıkarken sıcak havadan bunalan vatandaşlar Yarın yağmur var mı? 9 Ağustos yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman serinleyecek? sorularını araştırdı.

Rekor sıcaklıklar Batı bölgesini terk ediyor. 8-9 derecelik sıcaklık düşüşüyle mevsim normallerine dönüldü. Sıcak havalarla zor günler yaşayan vatandaşların merak ettikleri arasında ise Yarın yağmur var mı? 9 Ağustos yağmur yağacak mı? Havalar ne zaman serinleyecek? soruları yer aldı.

YARIN YAĞMUR VAR MI?

Rekor sıcaklıklar Batı bölgesini terk ediyor. 8-9 derecelik sıcaklık düşüşüyle mevsim normallerine dönüldü. Meteoroloji verilerine göre İstanbul ve çevre illerde 3 gün sürecek yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR BU GECE BAŞLIYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında yağışların bu geceden itibaren etkili olacağını söyledi.

"3 GÜN BOYUNCA YEREL OLARAK DEVAM EDECEK"

Prof. Dr. Orhan Şen'in paylaşımında şu ifadelere yer verdi; "Bugün Marmara ve Karadeniz'de yarından itibaren tüm yurtta Pazar gününe kadar sıcaklık ortalamaya dönecek. Aşırı sıcaklar terk etti Bu gece saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul Yalova Bursa çevreleri yağışlı. Yağışlar bu bölgelerde 3 gün yerel olarak devam edecek."

DOĞU'DA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sitesinde Batı bölgelerinde hava sıcaklıklarının azalacağının, Doğu'da ise artacağının altı çizildi. Yapılan değerlendirmelerde "Hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği, ancak İç Anadolu'nun doğusu ile doğu ve güneydoğu bölgelerde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor." denildi.

"ÜLKE GENELİNDE MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE SEYREDECEK"

MGM verilerine göre günlük hava durumu raporu şu şekilde; "Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden itibaren İstanbul ve Yalova çevreleri ile Bursa'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İstanbul °C, 30°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğu kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 32°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 44°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 42°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 44°C

Az bulutlu ve açık