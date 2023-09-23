Yarın voleybol maçı var mı? 24 Eylül voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları maçı ne zaman?

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YARIN VOLEYBOL MAÇI VAR MI?

Voleybol Kadınlar Olimpiyat Elemeleri

Arjantin - Peru | 07.00 | TRT Spor

Türkiye - Belçika | 10.00 | TRT Spor

Japonya - Brezilya | 13.30 | TRT Yıldız

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu altıncı maçında ev sahibi Japonya'yı 3-1 mağlup etti. Filenin Sultanları bu sonuçla, grubunda 6'da 6 yaptı ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

GERİDEN GELDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya karşısında ilk seti kaybetti. Filenin Sultanları geriden gelerek peş peşe 3 seti de kazandı ve mücadeleden 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

PARİS'E GİDEN YOL

Filenin Sultanları, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri B Grubu'nda karşılaştığı Porto Riko'yu 3-0, Bulgaristan'ı 3-0, Peru'yu 3-1, Arjantin'i 3-1, Brezilya'yı 3-0 ve Japonya'yı 3-1 yenerek 6'da 6 yaptı. A Milli Kadın Voleybol Takımı böylece 2024'te Paris'te düzenlenecek olimpiyatlara katılmayı garantiledi. Milliler, yedinci ve son maçında ise 24 Eylül Pazar günü (TSİ) 10.00'da Belçika ile mücadele edecek.

"2023 KESİNLİKLE VOLEYBOL YILI OLDU"

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ yaptığı açıklamada, "Olimpiyatta da kürsüde yer almak istiyoruz. Moral ve motivasyon açısından çok iyi bir milli takım sezonu geçirdiğimizi düşünüyoruz. Hem Milletler Ligi hem de Avrupa şampiyonluğu yaşadık. Bunlar tarihimizde ilk defa oluyor. Tarihi olayları yaşatan oyuncularımla ve camiamla gurur duyuyorum. 2023 yılı kesinlikle voleybol yılı oldu. Bize destek olan, yalnız bırakmayanlara şükranlarımı sunuyorum."