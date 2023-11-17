Marmara bölgesi genelinde hafta sonu kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar sebebiyle ağaç devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. Yapılan uyarı sonrası bir hamle de Türk Hava Yolları'ndan geldi. Peki, Yarın uçak seferleri iptal mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesinde hafta sonu kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına beklendiğini açıkladı. Uyarılar sonrası THY, yarınki 40 seferin karşılıklı olarak iptal edildiğini duyurdu. Yarın uçak seferleri iptal mi?

THY HANGİ SEFERLER İPTAL EDİLDİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Cumartesi sabah saatlerinden itibaren bölge genelinde rüzgarların kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına (50-70 km/saat), pazar günü sabah saatlerinde itibaren kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) doğusunda yer yer tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

THY 40 SEFERİ İPTAL ETTİ

Meteoroloji'den gelen fırtına uyarısı sonrası THY'de birçok seferini iptal etti. THY, yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferi karşılıklı olarak iptal etti.